News More News
{{ timeAgo('2023-01-01 11:20:34 -0600') }} basketball Edit

Slideshow: Photos from Pitt's big win at the Pete

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Check out 20 photos from Pitt's win over North Carolina at the Petersen Events Center on Friday.

Photos: Matt Keenan


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}