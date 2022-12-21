News More News
{{ timeAgo('2022-12-21 12:06:21 -0600') }} football Edit

Signing Day special: Isaiah Neal on loyalty, legacy and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Four-star defensive tackle Isaiah Neal never wavered on his Pitt commitment, and he spoke to Panther-Lair.com on Signing Day about the Panthers, Pitt's legacy of defensive tackles and more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}