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Senior Night 2024: Hinson, Jeffress & Marshall get recognition

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt honored Blake Hinson, Will Jeffress and KJ Marshall for Senior Night before Saturday's game against N.C. State. Here's video of the presentation.

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