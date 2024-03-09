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Senior Night 2024: Hinson, Jeffress & Marshall get recognition
Chris Peak
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Panther-lair
Publisher
Pitt honored Blake Hinson, Will Jeffress and KJ Marshall for Senior Night before Saturday's game against N.C. State. Here's video of the presentation.
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