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Reaction: Pitt loses senior defensive end to the portal
Chris Peak
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Panther-lair
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After major transfer news for Pitt football, we went live for a special edition of the Panther-Lair Show Monday night. What led Dayon Hayes to the transfer portal? And what does it mean for the Panthers in 2024 and beyond? We talked about that, the current state of Pitt football, NIL and a lot more Monday night with comments and questions from Pitt fans.
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