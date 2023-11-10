Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Post-game video: Capel, Hinson and Leggett on the win over Binghamton

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Jeff Capel, Blake Hinson and Ishmael Leggett met the media after Pitt's win over Binghamton on Friday night at the Petersen Events Center. Here's video of their remarks.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement