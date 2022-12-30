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The Panther-Lair Post-Game: Reactions to Pitt's win in the Sun Bowl

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt finished 2022 by beating UCLA in the Sun Bowl. After the game, we went live to talk about the win, the season and a lot more.

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