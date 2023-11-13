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Post-game: Capel, Jeffress and Leggett on the win over FGCU

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Jeff Capel, Will Jeffress and Ishmael Leggett met the media after Pitt's win over Florida Gulf Coast on Monday night. Here's video of their remarks.

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