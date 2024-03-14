PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PODCAST: The ACC Tournament and preseason predictions
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
Chris Peak and the rest of the Panther-Lair.com staff got together on Wednesday night to revisit our season predictions and look ahead to the ACC Tournament on the Panther-Lair Show.
Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3BpdHRzYnVyZ2gucml2YWxz
LmNvbS9uZXdzL3BvZGNhc3QtdGhlLWFjYy10b3VybmFtZW50LWFuZC1wcmVz
ZWFzb24tcHJlZGljdGlvbnMiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAg
dmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwg
PSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07
IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVu
IHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3Qg
dmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6
bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBl
bCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03
MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGcGl0dHNidXJnaC5yaXZhbHMuY29t
JTJGbmV3cyUyRnBvZGNhc3QtdGhlLWFjYy10b3VybmFtZW50LWFuZC1wcmVz
ZWFzb24tcHJlZGljdGlvbnMmYzU9MjAyMjczMzEzNiZjdj0yLjAmY2o9MSZj
c191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRh
ZyAtLT4KCgo=