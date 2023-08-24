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PODCAST: Over/unders for Pitt football in 2023

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

On this week's Panther-Lair Show, Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com discuss a ton of over/unders for Pitt football in 2023, with numbers covering offense, defense and special teams.

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