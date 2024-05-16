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PODCAST: A new hoops target, a football transfer and more
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com got together for this week's Panther-Lair Show on Wednesday night and talked about an intriguing new Pitt hoops target, a transfer joining the Pitt football team and two new commitments for Pat Narduzzi.
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