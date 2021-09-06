 Panther-lair - Pitt releases two-deep for Tennessee
News More News
{{ timeAgo('2021-09-06 10:56:58 -0500') }} football Edit

Pitt releases two-deep for Tennessee

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt released its updated two-deep on Monday.

Two-deep: Offense
Pos. Player Player Player

QB

Kenny Pickett

Nick Patti

Davis Beville

RB

A.J. Davis OR

Israel Abanikanda OR

Vincent Davis

WR

Taysir Mack

Jared Wayne

WR

Jordan Addison

Jaylon Barden

WR

Shocky Jacques-Louis

Tre Tipton

TE

Lucas Krull

Gavin Bartholomew

LT

Carter Warren

Matt Goncalves

LG

Marcus Minor

Blake Zubovic

C

Owen Drexel

Terrence Moore

RG

Jake Kradel

Keldrick Wilson

RT

Gabe Houy

Branson Taylor
Two-deep: Defense
Pos. Player Player Player

DE

Habakkuk Baldonado

John Morgan

DT

Calijah Kancey

Devin Danielson

Deandre Jules

DT

Keyshon Camp

David Green

Tyler Bentley

DE

Deslin Alexandre

Dayon Hayes

Star

Cam Bright

John Petrishen

MLB

Wendell Davis OR

SirVocea Dennis

Brandon George

Money

Phil Campbell

SirVocea Dennis

Chase Pine

CB

Marquis Williams

A.J. Woods

CB

Damarri Mathis

M.J. Devonshire

FS

Erick Hallett OR

Rashad Battle

SS

Brandon Hill

Judson Tallandier
Two-deep: Special teams
Pos. Player Player Player

PK

Ben Sauls OR

Sam Scarton

P

Kirk Christodoulou

Caleb Junko

Cam Guess

H

Kirk Christodoulou

Cam Guess

Caleb Junko

LS

Cal Adomitis

Byron Floyd

KR

Jaylon Barden

Israel Abanikanda

PR

Jaylon Barden

M.J. Devonshire

KO

Ben Sauls OR

Sam Scarton
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}