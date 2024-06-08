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Official visit seals the deal for Hunt's commitment
Chris Peak
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Panther-lair
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An unofficial visit in the spring put Pitt high on the list for Max Hunt.An official visit this weekend sealed the deal. “I loved it,” the Tampa (Fla.) Plant tight end prospect told Panther-Lair.co...
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