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Narduzzi: 'Just getting ready for a scrimmage'
Jim Hammett
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Panther-lair
Staff
Pitt head coach Pat Narduzzi addressed the media ahead of Friday’s practice. Narduzzi discussed how the running back situation is looking, how the specialists have fared, and also looked ahead to S...
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