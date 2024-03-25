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Moving on out: A new role and a new offense has Mumpfield encouraged
Chris Peak
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Panther-lair
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For all three of Konata Mumpfield’s seasons in college football, coaches have been trying to figure out what to do with him.The Hoschton (Ga.) native isn’t the biggest receiver on the field - Pitt ...
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