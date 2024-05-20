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In the film room: What Delalic brings to Pitt
Stephen Gertz
Panther-Lair.com analyst
After the Pittsburgh Panthers missed signing Adou Theiro earlier this month, it left the door open for Pitt to sign another forward or wing. While the Panthers had to go back to the drawing board, ...
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