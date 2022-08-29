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WVU prep: Bates and Cignetti preview the Mountaineers

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt coordinators Frank Cignetti and Randy Bates met the media Monday to preview the Panthers' season opener against West Virginia.

Here's video of their remarks.

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