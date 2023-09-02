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Wofford post-game: Watson on the loss to Pitt

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Former Pitt offensive coordinator Shawn Watson lost to Pitt 45-7 in Wofford's season opener on Saturday at Acrisure Stadium. After the game, he talked about his team's challenges, Pitt's strengths and a lot more. Here's video of what he said.

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