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football
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Who can be the next Pitt players drafted?
Jim Hammett
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Panther-lair
Staff
Pitt had six players hear their names called at the NFL Draft over this past weekend. Patrick Jones II, Rashad Weaver, Jason Pinnock, Damar Hamlin, Jaylen Twyman, and Jimmy Morrissey all found thei...
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