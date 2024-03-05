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Video: Yarnell and McMillon on spring camp, the offseason and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Nate Yarnell and Donovan McMillon met the media after Pitt's first spring practice on Monday and talked about starting camp, the offseason, their individual position groups and a lot more. Here's video of what they said.

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