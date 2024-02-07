Advertisement
News More News
ago football Edit

Video: Williams, Lee, Reid and Lynum on transferring to Pitt

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt transfers Raphael Williams, Censere Lee, Desmond Reid and Tamon Lynum met the media for the first time on Wednesday and talked about why they joined the Panthers and more.

Here's video of what they said.

Advertisement
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement