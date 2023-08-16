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Video: Wes Durham and Mark Richt discuss Pitt

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

The ACC Network visited Pitt's practice Wednesday morning, and after the practice, Wes Durham and Mark Richt spoke to the media about the Panthers, their place in the ACC and more. Here's video of what they said.

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