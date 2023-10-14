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Video: Veilleux, Means, Devonshire, and Simon on Pitt's 38-21 win

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

The Pitt football team snapped a four-game losing streak with an emphatic 38-21 win over No. 14 Louisville on Saturday night. Following the game Pitt quarterback Christian Veilleux, wide receiver Bub Means, linebacker Shayne Simon, and cornerback MJ Devonshire all met with the media.

Here is video from thats session.

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