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Video: Santos on growth, shooting and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt sophomore guard Nate Santos met the media on Friday to talk about his growth, the Panthers' shooting and a lot more. Here's video of his remarks.

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