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Video: Reid, Edwards and Matlack talk spring camp and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Desmond Reid, Sincere Edwards and Nate Matlack met the media after Pitt's practice on Tuesday and talked about the final week of spring camp, the upcoming spring game and a lot more. Here's video of what they said.

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