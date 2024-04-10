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Video: Reid, Edwards and Matlack talk spring camp and more
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
Desmond Reid, Sincere Edwards and Nate Matlack met the media after Pitt's practice on Tuesday and talked about the final week of spring camp, the upcoming spring game and a lot more. Here's video of what they said.
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