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Video: Pat Narduzzi's final talk ahead of Virginia Tech

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

Pat Narduzzi sat down with the media on Thursday ahead of Pitt's game against Virginia Tech set for a 3:30 kick on Saturday. Here id video from the media session.

(Note: technical difficulties with recording, video is in two parts)

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