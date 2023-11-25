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Video: Narduzzi, Yarnell, McIntyre meet with media following loss to Duke

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

DURHAM, N.C. — Pitt head coach Pat Narduzzi along with players Javon McIntyre and Nate Yarnell all met with the media following the team's 30-19 loss to Duke on Saturday. Narduzzi was asked about the pending offseason, and McIntyre and Yarnell reflected on their first impact season with the program.

Here is video from that session.

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