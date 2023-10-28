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Video: Narduzzi, Veilleux, and George following the 58-7 loss to Notre Dame

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

NOTRE DAME, Ind. — Pitt fell to 2-6 on the season following a 58-7 drubbing to Notre Dame on Saturday. Following the game, Pitt head coach Pat Narduzzi, quarterback Christian Veilleux, and linebacker Brandon George all met with the media.

Here is video from that session.

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