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Video: Narduzzi talks opt-outs and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pat Narduzzi met the media after Pitt's practice on Monday to talk about Sun Bowl opt-outs, the state of the current roster and a lot more. Here's video of what he said.

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