News More News
{{ timeAgo('2022-08-25 10:24:32 -0500') }} football Edit

Video: Narduzzi talks before the final practice

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pat Narduzzi met the media prior to Pitt's final training camp practice on Thursday and talked about wrapping up camp and more. Here's video of his remarks.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}