 Panther-lair - Video: Narduzzi talks before Monday's practice
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Video: Narduzzi talks before Monday's practice

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt head coach Pat Narduzzi met the media prior to Monday's practice. Here's video of his remarks.

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