 Panther-lair - Video: Narduzzi talks after Tuesday's practice
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Video: Narduzzi talks after Tuesday's practice

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pat Narduzzi met the media after Pitt's practice on Tuesday. Here's video of his remarks.

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