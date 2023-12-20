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Video: Narduzzi’s Signing Day press conference

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pat Narduzzi held his Signing Day press conference on Wednesday and talked about the recruits in Pitt’s class and more. Here’s video of what he said.

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