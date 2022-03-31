 Panther-lair - Video: Narduzzi's post-practice talk on Thursday
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Video: Narduzzi's post-practice talk on Thursday

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pat Narduzzi spoke to the media after Thursday's practice, and here's video of what he said.

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