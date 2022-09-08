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Video: Narduzzi's final talk before Tennessee

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pat Narduzzi met the media on Thursday for one final chat before Pitt hosts Tennessee at Acrisure Stadium on Saturday. Here's video of his remarks.

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