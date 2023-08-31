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Video: Narduzzi's final talk ahead of Wofford

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

Pitt head coach Pat Narduzzi met with the media on Thursday afternoon for the final time of the preseason. His team will take on Wofford Saturday at 3:30 from Acrisure Stadium to open the 2023 season. Narduzzi discussed Wofford's strengths, Phil Jurkovec, and more. Here is video from that session.

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