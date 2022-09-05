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Video: Narduzzi recaps the Brawl and previews Tennessee

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out what Pat Narduzzi had to say during his weekly press conference Monday with this video from the South Side.

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