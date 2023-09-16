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Video: Narduzzi, Kradel, and Simon discuss Pitt's 17-6 loss to WVU

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

MORGANTOWN, W.Va. — Pitt fell to 1-2 on the season following a 17-6 loss to West Virginia in the 106th edition of the Backyard Brawl. Following the game Pitt head coach Pat Narduzzi, along with players Jake Kradel and Shayne Simon, all met with the media. Here is video from the session

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