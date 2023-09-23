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Video: Narduzzi, Green, and Zubovic on Pitt's 41-24 loss to UNC

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

Pitt head coach Pat Narduzzi, along with players David Green and Blake Zubovic met with with the media following Pitt's 41-24 loss to North Carolina on Saturday. Here is video from the session.

(NOTE: Narduzzi returned to the microphone and kept talking after the video stopped, we'll have his full remarks in the transcript shortly)

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