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Video: Narduzzi, Flemister, and Simon discuss loss to Va Tech

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

BLACKSBURG, Va. — Pitt lost to Virginia Tech 38-21 on Saturday night. Following the game, Pitt head coach Pat Narduzzi along with players C'Bo Flemister and Shayne Simon met with the media. Here is video from that session.

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