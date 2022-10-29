News More News
{{ timeAgo('2022-10-29 23:53:27 -0500') }} football Edit

Video: Narduzzi, Abanikanda, Alexandre speak after loss to UNC

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

CHAPEL HILL, NC — Pitt lost to North Carolina by a score of 42-24 on Saturday night. The loss sets the Panthers record to 4-4 on the season. Here are some videos from the postgame press conference.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}