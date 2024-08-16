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ago football Edit

VIDEO: Manalac, George, and Louis speak after Friday's practice

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

The Pitt football team held its 14th practice of training camp on Friday. Following practice, Pitt linebackers coach Ryan Manalac, along with linebackers Brandon George and Kyle Louis met with the media. Here is video from that session

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