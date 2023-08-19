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Video: Lovelace talks about the adjustment to college

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt linebacker Braylan Lovelace has been one of the standout freshmen in training camp, and the Leechburg native met the media on Friday to talk about his progress and more.

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