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Video: Leggett, Lowe and Carrington on being in Pittsburgh and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Ishmael Leggett, Jaland Lowe and Carlton Carrington met the media on Wednesday and talked about why they came to Pitt, what it's like living in Pittsburgh and a lot more.

Here's video of their remarks.

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