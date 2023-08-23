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Video: Kradel, Jurkovec and Bartholomew

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Jake Kradel, Phil Jurkovec and Gavin Bartholomew met the media after practice on Wednesday, and here's video of what they said.

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