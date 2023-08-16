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Video: Kamara and Simon break down the linebackers

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt linebackers Bangally Kamara and Shayne Simon met the media on Wednesday to break down the defense, the linebackers and more. Here's video of what they said.

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