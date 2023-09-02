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Video: Jurkovec, Mumpfield, Hayes, Simon on Pitt's 45-7 win over Wofford

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

Pitt opened the 2023 football season with a convincing 45-7 win over the Wofford Terriers. Following the game, Pitt players Phil Jurkovec, Konata Mumpfield, Dayon Hayes, and Shayne Simon all met with the media.

Here is video from that session.

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