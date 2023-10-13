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Video: Jeff Capel addresses media following Pitt's Friday practice

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

The Pitt basketball team held an open practice on Friday night in front of both fans and media. It was the first look for many of the 2023-24 squad and following the practice session, Pitt head coach Jeff Capel met with the media to give an update on his team as it prepares for the regular season set to begin on November 6th.

Here is video of Capel's remarks:

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