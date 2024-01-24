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Video: James, Ojiegbe, Matlack and Cooper discuss Pitt transfers

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt transfers Nick James, David Ojiegbe, Nate Matlack and Lyndon Cooper met the media on Wednesday, and here's video of what they said.

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