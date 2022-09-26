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Video: Hugley on leading, recruiting and the season

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

John Hugley is Pitt's top returning player. On Monday, he spoke to the media about leading the Panthers, recruiting transfers and a lot more. Here's video.

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