 Panther-lair - Video: Horton on the team, practice and more
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Video: Horton on the team, practice and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Ithiel Horton spoke to the media after Pitt's practice on Thursday. Here's video of his remarks.

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